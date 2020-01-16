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Рынок в Кемерово "заминировали" пять раз за четыре дня
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РИА Новости

Рынок в Кемерово "заминировали" пять раз за четыре дня

12:24 16.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорода России. Кемерово
Города России. Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 16 янв - РИА Новости. Рынок "Сотка" в Кемерово пять раз за четыре дня проверяли на наличие взрывчатых веществ после сообщений о "минировании", всякий раз угроза не подтверждалась, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области.
"Четвертый день подряд поступают сообщения в виде электронных писем в разные организации города Кемерово о "минировании" одного и того же рынка "Сотка". Вчера было два сообщения о "минировании" рынка, последний – поздно вечером. Сегодня уже пятый раз. Экстренные службы их проверяли, на месте работали кинологи. По результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено", – заявил собеседник агентства.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады, в Кемеровской области этого не происходило с весны. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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МВД РФКемеровоРоссияКемеровская областьПроисшествия
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