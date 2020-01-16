Рынок в Кемерово "заминировали" пять раз за четыре дня

"Четвертый день подряд поступают сообщения в виде электронных писем в разные организации города Кемерово о "минировании" одного и того же рынка "Сотка". Вчера было два сообщения о "минировании" рынка, последний – поздно вечером. Сегодня уже пятый раз. Экстренные службы их проверяли, на месте работали кинологи. По результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено", – заявил собеседник агентства.