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СК проведет проверку после ДТП в Ульяновской области
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РИА Новости

СК проведет проверку после ДТП в Ульяновской области

12:23 16.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса в Ульяновской области, в котором пострадали 14 человек, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
По данным УМВД по Ульяновской области, в четверг около 7.20 (6.20 мск) на 114-м километре автодороги "Карсун-Ростислаевка" в Карсунском районе в результате сильного гололеда автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По информации ГУМЧС по региону, всего в автобусе находились 20 человек, в результате ДТП пострадали 14 человек, из них четверо были госпитализированы.
Сотрудник полиции
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"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФУльяновская областьПроисшествия
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