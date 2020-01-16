СК проведет проверку после ДТП в Ульяновской области

САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса в Ульяновской области, в котором пострадали 14 человек, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
По данным УМВД по Ульяновской области, в четверг около 7.20 (6.20 мск) на 114-м километре автодороги "Карсун-Ростислаевка" в Карсунском районе в результате сильного гололеда автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По информации ГУМЧС по региону, всего в автобусе находились 20 человек, в результате ДТП пострадали 14 человек, из них четверо были госпитализированы.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.