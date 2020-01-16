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Формирование нового правительства
2020-01-16T12:21+0300
https://ria.ru/20200116/1563487723.html
Мишустин может представить видение реализации послания Путина в апреле
https://cdn24.img.ria.ru/images/156350/63/1563506318_0:0:2896:1629_1036x0_80_0_0_77bfdd76f12f2b3b190a6e719e73b8a9.jpg
РИА Новости

Мишустин может представить видение реализации послания Путина в апреле

12:21 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьера, на встрече со "Справедливой Россией" заявил, что в ходе отчета правительства в Госдуме в апреле представит свое видение реализации послания президента Федеральному собранию, сообщил РИА Новости депутат от фракции Леонид Левин.
"Он сказал, что более детальное свое видение (реализации послания) он уже представит в апреле во время доклада нового правительства", - сказал Левин после встречи Мишустина с фракцией.
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Формирование нового правительстваЛеонид ЛевинМихаил МишустинГосдума РФРоссияПолитика
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