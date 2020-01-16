Мишустин может представить видение реализации послания Путина в апреле

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьера, на встрече со "Справедливой Россией" заявил, что в ходе отчета правительства в Госдуме в апреле представит свое видение реализации послания президента Федеральному собранию, сообщил РИА Новости депутат от фракции Леонид Левин.
"Он сказал, что более детальное свое видение (реализации послания) он уже представит в апреле во время доклада нового правительства", - сказал Левин после встречи Мишустина с фракцией.
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