Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия

"Снимается энергетическая проблема, когда нужно при очень холодных эпизодах обеспечивать жизнь - и социальную, и промышленную", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Так он ответил на вопрос о том, как метеорологи относятся к утверждению о том, что теплая зима в России является следствием применения климатического оружия. По словам Вильфанда, негативными последствия были бы для России, если бы температура не повысилась, а понизилась примерно на 10 градусов от нормы.