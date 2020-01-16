Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Снимается энергетическая проблема, когда нужно при очень холодных эпизодах обеспечивать жизнь - и социальную, и промышленную", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Так он ответил на вопрос о том, как метеорологи относятся к утверждению о том, что теплая зима в России является следствием применения климатического оружия. По словам Вильфанда, негативными последствия были бы для России, если бы температура не повысилась, а понизилась примерно на 10 градусов от нормы.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие.
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