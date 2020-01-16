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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2020-01-16T12:08+0300
https://ria.ru/20200116/1563487034.html
Госсовет может стать третьей палатой парламента, предположил эксперт
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/18/1563441885_408:0:4049:2048_1036x0_80_0_0_3adf4613ad227304fc671f7284144055.jpg
РИА Новости

Госсовет может стать третьей палатой парламента, предположил эксперт

12:08 16.01.2020
467
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госсовет может выглядеть как своего рода третья палата парламента, считает руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
Президент России Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости закрепить в Конституции России статус и роль Госсовета. Путин заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения.
"Пока это все прорисовано крупными мазками, то есть детали не прописаны. Но совершенно очевидно, ...что Госсовет станет важным органом в системе исполнительной власти, где в регионах председатели Госсовета смогут вырабатывать решения, позволяющие поднять эффективность качества госуправления. Ясно, что Госсовет может выглядеть как своего рода третья палата парламента условно", - сказал РИА Новости Калачев.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 17:14
Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну
При этом, по его словам, у нас есть "палата регионов" - Совет Федерации, палата губернаторов, роль которых надо поднимать.
"Может, председатель Госсовета будет не только председателем Госсовета, можно ведь совмещать функции - председатель Госсовета и премьер-министр, председатель Госсовета и председатель Госдумы", - пояснил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
15 января, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"Мостик между законодательной и исполнительной властью, где орган, в котором руководители регионов могли бы вместе с председателем вырабатывать новые подходы и в региональном развитии, и повышении эффективности и качества госуправления. И самое главное - это на самом деле такой совет самых уважаемых людей, от которых очень многое зависит", - добавил он.
Калачев отметил, что после соответствующих обсуждений у Госсовета будет серьезный функционал.
"Это понятно. А вот по поводу детального функционала - пока можно только предполагать", - поделился он.
Запрос на перемены: о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

Демонстрация графика продолжительности жизни в 2000 - 2030 годы во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинРоссияПолитика
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