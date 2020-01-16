Госсовет может стать третьей палатой парламента, предположил эксперт

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госсовет может выглядеть как своего рода третья палата парламента, считает руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

Президент России Владимир Путин , выступая в среду с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости закрепить в Конституции России статус и роль Госсовета. Путин заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения.

"Пока это все прорисовано крупными мазками, то есть детали не прописаны. Но совершенно очевидно, ...что Госсовет станет важным органом в системе исполнительной власти, где в регионах председатели Госсовета смогут вырабатывать решения, позволяющие поднять эффективность качества госуправления. Ясно, что Госсовет может выглядеть как своего рода третья палата парламента условно", - сказал РИА Новости Калачев.

При этом, по его словам, у нас есть "палата регионов" - Совет Федерации, палата губернаторов, роль которых надо поднимать.

"Может, председатель Госсовета будет не только председателем Госсовета, можно ведь совмещать функции - председатель Госсовета и премьер-министр, председатель Госсовета и председатель Госдумы", - пояснил эксперт.

"Мостик между законодательной и исполнительной властью, где орган, в котором руководители регионов могли бы вместе с председателем вырабатывать новые подходы и в региональном развитии, и повышении эффективности и качества госуправления. И самое главное - это на самом деле такой совет самых уважаемых людей, от которых очень многое зависит", - добавил он.

Калачев отметил, что после соответствующих обсуждений у Госсовета будет серьезный функционал.