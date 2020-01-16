Шанхай планируют через 5 лет превратить в глобальный финтех-центр

МОСКВА, 16 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В соответствии с планами развития на ближайшие 5 лет, правительство Шанхая намерено превратить этот крупнейший мегаполис Китая в центр финансовых технологий с услугами и влиянием мирового уровня.
Соответствующие намерения были озвучены городскими властями в среду.
В документе "План ускорения строительства глобального центра финансовых технологий в Шанхае" указывается, что для достижения поставленной цели будут всячески продвигаться научно-технические исследования и разработки в таких областях, как большие данные, искусственный интеллект, блокчэйн, облачные вычисления, квантовые вычисления и 5G. Предложено 25 конкретных мер, направленных на формирование благоприятной среды. Будет создано 20 ключевых предприятий в секторе финансовых технологий, которым предстоит добиться международного уровня и признания.
В пятилетнем плане запланирована реализация в общей сложности около 50 инновационных финтех-проектов в числе которых – унификация стандартов финансовых технологий и контроля за ними в районе дельты реки Янцзы.
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