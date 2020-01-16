Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T14:36+0300
https://ria.ru/20200116/1563486904.html
В Москве обокрали сотрудника охраны "Роскосмоса" Юрия Гагарина
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1036x0_80_0_0_bdba70eb45227f566b515a235146a83c.jpg
РИА Новости

В Москве обокрали сотрудника охраны "Роскосмоса" Юрия Гагарина

12:06 16.01.2020 (обновлено: 14:36 16.01.2020)
1865
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Сотрудник ведомственной охраны Роскосмоса Юрий Гагарин заявил о краже более 20 тысяч рублей с банковской карты.
Как сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД, на прошлой неделе в отдел полиции по Пресненскому району поступило заявление 45-летнего жителя Москвы Юрия Гагарина о том, что 6 января неизвестный несколькими транзакциями украл с его карты деньги.
"Банковскую карту заявитель никому не передавал, пароль также никому не говорил, банковскую карту и документы не терял. Причиненный ущерб - 20,6 тысячи рублей 77 копеек", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевший является сотрудником Роскосмоса.
Актриса Инна Чурикова
13 января, 15:45
Инну Чурикову обокрали в аэропорту
В госкорпорации обсуждать происшествие с полным тезкой легендарного космонавта не стали. "Мы не комментируем следственные действия", - пояснили агентству в пресс-службе Роскосмоса.
Позднее там отметили, что Юрий Евгеньевич Гагарин не работает в госкорпорации. "Ю.Е. Гагарин является сотрудником ФГУП НТЦ "Охрана", - сказали в пресс-службе. Научно-технический центр "Охрана" - ведомственная охрана Роскосмоса.
081069
Обсудить 0
МВД МосквыРоскосмосМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Сотрудник полиции
Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
Кабо-Верде
Умер один из задержанных в Кабо-Верде российских моряков
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Госсовет может стать третьей палатой парламента, предположил эксперт
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
В Госохране Украины прокомментировали "слив" записи совещания премьера
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде прокомментировали внесение Мишустина в базу "Миротворца"
Орбиты объектов G, вращающихся вокруг сверхмассивной черной дыры (обозначена белым крестом) в центре нашей галактики
Астрономы обнаружили новый класс странных объектов в центре галактики
Спутник на Земной орбите
"Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Ракета-носитель тяжелого класса Протон-М
"Роскосмос" вновь отказался запускать спутник на ракете "Ангара"
Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
Очевидец рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
08:05Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
07:56Михалков прокомментировал непопадание "Дылды" в шорт-лист "Оскара"
07:53В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
07:49В Москве студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы
07:44Чеченский депутат рассказал о "мелких проблемах" со здоровьем Кадырова
07:24В Югре изучают вопрос об изменении размера аналога маткапитала
07:15При обвале на шахте в Оренбургской области погиб человек
07:05Япония добивается скорейшего возвращения задержанных в России рыбаков
07:04Ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость
06:58Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации, сообщает СМИ
06:53Малышева назвала "самый хороший" тип рака
06:45В Новокузнецке в суде неизвестный открыл огонь, один человек погиб
06:36Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
06:31Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
06:25Защита Вайнштейна попросила перенести процесс в другое место
06:22В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
06:19В Приморье прокомментировали состав группы по изменению Конституции
06:11Вильфанд: прогноз по рискам лесных пожаров можно будет дать в марте
06:08Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
Лента новостейМолния