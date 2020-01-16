В Москве обокрали сотрудника охраны "Роскосмоса" Юрия Гагарина

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Сотрудник ведомственной охраны Роскосмоса Юрий Гагарин заявил о краже более 20 тысяч рублей с банковской карты.
"Банковскую карту заявитель никому не передавал, пароль также никому не говорил, банковскую карту и документы не терял. Причиненный ущерб - 20,6 тысячи рублей 77 копеек", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевший является сотрудником Роскосмоса.
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В госкорпорации обсуждать происшествие с полным тезкой легендарного космонавта не стали. "Мы не комментируем следственные действия", - пояснили агентству в пресс-службе Роскосмоса.
Позднее там отметили, что Юрий Евгеньевич Гагарин не работает в госкорпорации. "Ю.Е. Гагарин является сотрудником ФГУП НТЦ "Охрана", - сказали в пресс-службе. Научно-технический центр "Охрана" - ведомственная охрана Роскосмоса.