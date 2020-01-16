В Москве обокрали сотрудника охраны "Роскосмоса" Юрия Гагарина

Как сообщает в четверг пресс-служба столичного главка, на прошлой неделе в отдел полиции по Пресненскому району поступило заявление 45-летнего жителяЮрия Гагарина о том, что 6 января неизвестный несколькими транзакциями украл с его карты деньги.