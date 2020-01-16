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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T13:44+0300
https://ria.ru/20200116/1563486741.html
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
https://cdn24.img.ria.ru/images/156348/76/1563487672_0:145:3204:1948_1036x0_80_0_0_1b43dd1e29cafca0acb6328c3a5b1f8f.jpg
РИА Новости

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

12:05 16.01.2020 (обновлено: 13:44 16.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 16 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможной должности в новом правительстве.
"Все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас", — сказал он на встрече в филиале МГИМО в Ташкенте.
В среду Дмитрий Медведев сообщил Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
Это произошло после того, как президент огласил послание Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции. Так, он предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
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Формирование нового правительстваДмитрий МедведевВладимир ПутинМихаил МишустинСергей ЛавровМИД РФРоссияПолитика
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