Скворцова: более 80% жизненно важных лекарств производятся в России

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 80% лекарств, которые входят в список жизненно важных, производятся в России, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Задача ставилась в 2010 году, когда формировалась государственная программа по развитию фармацевтической промышленности. С тем, чтобы мы перешли примерно на 90-95% в списке жизненно важных препаратов на препараты, произведенные в нашей стране... Практически эта программа была исполнена, сейчас более 80% в перечне жизненно важных препаратов действительно уже составляют отечественные препараты", - сказала Скворцова на форуме "Здоровая Москва".
Она уточнила, что за это время перечень увеличился более чем в два раза, сейчас в нем около 7 тысяч торговых наименований.
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