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Скворцова: более 80% жизненно важных лекарств производятся в России
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РИА Новости

Скворцова: более 80% жизненно важных лекарств производятся в России

12:02 16.01.2020 (обновлено: 13:28 16.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИсполняющая обязанности министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова на XVIII Ассамблее "Здоровая Москва". 16 января 2020
Исполняющая обязанности министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова на XVIII Ассамблее Здоровая Москва. 16 января 2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Исполняющая обязанности министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова на XVIII Ассамблее "Здоровая Москва". 16 января 2020
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 80% лекарств, которые входят в список жизненно важных, производятся в России, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Задача ставилась в 2010 году, когда формировалась государственная программа по развитию фармацевтической промышленности. С тем, чтобы мы перешли примерно на 90-95% в списке жизненно важных препаратов на препараты, произведенные в нашей стране... Практически эта программа была исполнена, сейчас более 80% в перечне жизненно важных препаратов действительно уже составляют отечественные препараты", - сказала Скворцова на форуме "Здоровая Москва".
Она уточнила, что за это время перечень увеличился более чем в два раза, сейчас в нем около 7 тысяч торговых наименований.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич
15 января, 17:35
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