Скворцова: более 80% жизненно важных лекарств производятся в России

"Задача ставилась в 2010 году, когда формировалась государственная программа по развитию фармацевтической промышленности. С тем, чтобы мы перешли примерно на 90-95% в списке жизненно важных препаратов на препараты, произведенные в нашей стране... Практически эта программа была исполнена, сейчас более 80% в перечне жизненно важных препаратов действительно уже составляют отечественные препараты", - сказала Скворцова на форуме "Здоровая Москва".