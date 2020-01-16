Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Сергей Лавров , комментируя слова Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правом, заявил, что это не уникальная ситуация.

"Как вы знаете, у нас и сейчас есть разъяснения Конституционного суда о том, что Конституция у нас является приоритетной правовой нормой. <...> Подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе в Германии, в частности в Великобритании", — сказал Лавров, выступая в филиале МГИМО в Ташкенте.

Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это, что Москва последует примеру Вашингтона, где приоритет национального права реализован наиболее полно, исполняющий обязанности министра объяснил, что "в США просто записано, что международное право — дело десятое, и они так к нему и на практике относятся".

"Все наши обязательства, которые мы добровольно подписываем, которые ратифицируются нашим парламентом, избранниками народа и становятся частью нашей законодательной базы, мы все их выполняем", — подчеркнул Лавров.

Накануне Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию : так, он предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру главы правительства, а затем по представлению премьера — всех вице-премьеров и федеральных министров.

Кроме того, по словам главы государства, в Конституции необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, отметил президент, так как разрыв между ними и "запутанность полномочий" отрицательно сказываются на людях. В целом основной закон должен иметь приоритет над международным законодательством, добавил российский лидер.

По всему пакету предложенных поправок в Конституцию планируется провести голосование среди граждан, чтобы принимать окончательное решение только по его результатам.

Отставка российского правительства

После послания Путина правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Медведев отметил, что глава государства предложил ряд "фундаментальных" изменений в Конституцию, существенно меняющих баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.