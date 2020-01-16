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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T15:06+0300
https://ria.ru/20200116/1563486513.html
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156348/79/1563487993_0:315:3024:2016_1036x0_80_0_0_5b26968a8a7f6372d3bf9d1555253aec.jpg
РИА Новости

Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом

12:02 16.01.2020 (обновлено: 15:06 16.01.2020)
95736
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТАШКЕНТ, 16 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правом, заявил, что это не уникальная ситуация.

"Как вы знаете, у нас и сейчас есть разъяснения Конституционного суда о том, что Конституция у нас является приоритетной правовой нормой. <...> Подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе в Германии, в частности в Великобритании", — сказал Лавров, выступая в филиале МГИМО в Ташкенте.

Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это, что Москва последует примеру Вашингтона, где приоритет национального права реализован наиболее полно, исполняющий обязанности министра объяснил, что "в США просто записано, что международное право — дело десятое, и они так к нему и на практике относятся".
"Все наши обязательства, которые мы добровольно подписываем, которые ратифицируются нашим парламентом, избранниками народа и становятся частью нашей законодательной базы, мы все их выполняем", — подчеркнул Лавров.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 17:47
Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию
Накануне Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию: так, он предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру главы правительства, а затем по представлению премьера — всех вице-премьеров и федеральных министров.
Кроме того, по словам главы государства, в Конституции необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, отметил президент, так как разрыв между ними и "запутанность полномочий" отрицательно сказываются на людях. В целом основной закон должен иметь приоритет над международным законодательством, добавил российский лидер.
По всему пакету предложенных поправок в Конституцию планируется провести голосование среди граждан, чтобы принимать окончательное решение только по его результатам.
Запрос на перемены: о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

Демонстрация графика продолжительности жизни в 2000 - 2030 годы во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Отставка российского правительства

После послания Путина правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Медведев отметил, что глава государства предложил ряд "фундаментальных" изменений в Конституцию, существенно меняющих баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.
Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума должна рассмотреть его кандидатуру в четверг.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 12:36
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2983571131
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституция РФСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
Стыт и пазог!
16 января, 15:06
ODOR SCROTUM
8200024
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