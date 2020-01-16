Россия зафиксировала 60 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 60 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 18, Идлиб – 24, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 70 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Идлиб – 36, Латакия – 19, Хама – четыре", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции: в населенном пункте Джаба провинции Эль-Кунейра было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,212 тонны; в населенном пункте Абукра провинции Хасеке было выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,940 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.