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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-16T11:53+0300
https://ria.ru/20200116/1563486138.html
Россия зафиксировала 60 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/156019/92/1560199277_0:168:1947:1263_1036x0_80_0_0_0c3a86574f8b075b0aa34f1ca25b9741.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 60 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:53 16.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 60 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 70, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 60 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 18, Идлиб – 24, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 70 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Идлиб – 36, Латакия – 19, Хама – четыре", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что за прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции: в населенном пункте Джаба провинции Эль-Кунейра было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,212 тонны; в населенном пункте Абукра провинции Хасеке было выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,940 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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