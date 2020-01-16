В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Свыше 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 600 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 840 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 206 человек (женщин – 62, детей – 105), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 634 человека (женщин – 190, детей – 323)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 114 беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 43 взрывоопасных предмета (ВОП).
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России