Астрономы обнаружили новый класс странных объектов в центре галактики

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ученые обнаружили новый класс странных объектов в центре Млечного Пути. Они выглядят как газ, а ведут себя как звезды. Описание Ученые обнаружили новый класс странных объектов в центре Млечного Пути. Они выглядят как газ, а ведут себя как звезды. Описание опубликовано в журнале Nature.

Первый необычный объект в центре нашей галактики, названный G1 был обнаружен американскими астрофизиками из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством Андреа Гез (Andrea Ghez) в 2005 году. В 2012 году немецкие астрономы зафиксировали аналогичный объект G2 в центре Млечного пути, который в 2014 году вплотную приблизился к сверхмассивной черной дыре.

В новой статье астрономы из Галактического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которым руководит Андреа Гез, сообщают о существовании еще четырех подобных объектов, которые они назвали G3, G4, G5 и G6.

Все шесть объектов вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре нашей галактики. Ученые рассчитали орбиты каждого из этих объектов, и если G1 и G2 имеют похожие орбиты, орбиты четыре новых — очень разные. Они лежат в различных плоскостях, не совпадающих с плоскостью орбиты G1 и G2, имеют различные эксцентриситеты, а один из объектов имеет очень вытянутую орбиту.

"Новые объекты в большинстве случаев выглядят компактными и растягиваются, когда они приближают их к черной дыре. Их орбитальные периоды находятся в диапазоне от 100 до 1000 земных лет", — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Анны Чюрло (Anna Ciurlo).

Авторы считают, что все шесть объектов раньше были двойными звездами — системой из двух звезд, вращающихся вокруг общего центра масс — которые слились из-за сильной гравитационной силы сверхмассивной черной дыры. По словам Гез, для слияния таких звезд требуется около 1 миллиона лет. При этом образуется чрезвычайно большая звезда, закрытая от наблюдателя плотным облаком газа и пыли.

При приближении к черной дыре газ из внешней оболочки объектов G сильно растягивается, а внутренняя часть газово-пылевого облака остается компактной. По мнению ученых, это свидетельствует о наличии внутри облака звездного объекта.

"Скорее всего, слияния звезд во Вселенной происходят гораздо чаще, чем мы думаем, — говорит Гез. — Побуждать звезды к слиянию могут черные дыры. Возможно, многие звезды, которые мы наблюдаем, являются конечным продуктом таких слияний. Взаимодействия двойных звезд друг с другом и с черной дырой сильно отличаются от того, как отдельные звезды взаимодействуют с другими одиночными звездами и с черными дырами".

Наибольший интерес ученых вызвал материал, который отрывается от объектов типа G приливными силами и в будущем будет неизбежно поглощен черной дырой.

"Когда это произойдет, мы увидим впечатляющий фейерверк, поскольку материал, который съедает черная дыра, нагревается и испускает обильное излучение, прежде чем исчезает за горизонтом событий", — заявил Марк Моррис (Mark Morris), один из авторов исследования.

Ученые отмечают, что центр галактики — наиболее активная с точки зрения космических событий область, в отличие от той части, где расположена Солнечная система.

"В центре нашей галактики плотность звезд в миллиард раз выше, чем в нашей части Млечного Пути, гравитационное притяжение и магнитные поля намного сильнее. Можно сказать, что здесь имеет место экстремальная астрофизика", — отмечает ученый.