Европе нужна Россия, а России - Европа, заявил Саркози

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Европе нужна Россия, а Россия нуждается в Европе, и те, кто этого не понимают, по его мнению, ничего не смыслят в географии и истории.
"Россия простирается от Европы к Азии, но Европе Россия нужна, а России нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимают, - те вообще ничего не понимают в географии и истории", - сказал Саркози, выступая на сессии Гайдаровского форума в Москве.
Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон также неоднократно заявлял, что развитие Европы невозможно без России. По его словам, ЕС необходимо построить новые отношения с Россией для безопасности и стабильности на европейском континенте.