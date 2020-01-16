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Европе нужна Россия, а России - Европа, заявил Саркози
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РИА Новости

Европе нужна Россия, а России - Европа, заявил Саркози

11:45 16.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Европе нужна Россия, а Россия нуждается в Европе, и те, кто этого не понимают, по его мнению, ничего не смыслят в географии и истории.
"Россия простирается от Европы к Азии, но Европе Россия нужна, а России нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимают, - те вообще ничего не понимают в географии и истории", - сказал Саркози, выступая на сессии Гайдаровского форума в Москве.
Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон также неоднократно заявлял, что развитие Европы невозможно без России. По его словам, ЕС необходимо построить новые отношения с Россией для безопасности и стабильности на европейском континенте.
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Гайдаровский форумЕвропаРоссияНиколя СаркозиВ мире
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