Европе нужна Россия, а России - Европа, заявил Саркози

"Россия простирается от Европы к Азии, но Европе Россия нужна, а России нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимают, - те вообще ничего не понимают в географии и истории", - сказал Саркози, выступая на сессии Гайдаровского форума в Москве.