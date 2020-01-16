В Москве солнце за весь декабрь светило всего восемь часов

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Солнце сияло над Москвой только восемь часов за весь декабрь 2019 года, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Солнечный свет москвичи видели только восемь часов", - сказал он на пресс-конференции.
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Вильфанд добавил, что это только 3,7% от максимально возможного числа солнечных часов: если бы в декабре вообще не было облаков, солнце над Москвой можно было бы видеть 220 часов.
При этом он дал благоприятный прогноз на январь и заверил, что недостатка витамина D у москвичей не будет.
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