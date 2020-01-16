В Москве солнце за весь декабрь светило всего восемь часов

"Солнечный свет москвичи видели только восемь часов", - сказал он на пресс-конференции.

"Такого не было никогда": синоптики рассказали о погоде в январе

"Такого не было никогда": синоптики рассказали о погоде в январе

Вильфанд добавил, что это только 3,7% от максимально возможного числа солнечных часов: если бы в декабре вообще не было облаков, солнце над Москвой можно было бы видеть 220 часов.