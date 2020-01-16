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Лавров оценил перспективы восстановления государственности в Ливии
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РИА Новости
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Лавров оценил перспективы восстановления государственности в Ливии

11:38 16.01.2020 (обновлено: 12:22 16.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров отвечает на вопросы во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отвечает на вопросы во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТАШКЕНТ, 16 янв - РИА Новости. В Ливии еще далеко до того, чтобы государственность страны была восстановлена, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Необходимость в том, чтобы политическая координация улучшалась и совершенствовалась, конечно, она на лицо. К сожалению, в условиях, когда безрассудные, прямо назовем их, действия наших американских коллег и их ближайших союзников привели к катастрофическим последствиям в ближневосточном регионе. Был разрушен Ирак... Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность этой страны была восстановлена", - заявил Лавров, выступая перед студентами филиала МГИМО МИД России в Ташкенте.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
14 января, 17:53
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
И.о. главы МИД РФ прибыл в среду с официальным визитом в центральноазиатскую республику. Ранее в Ташкенте прошли его переговоры с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.
Узбекистан - заключительный пункт маршрута в рамках турне Лаврова по Азии. Ранее и.о. главы МИД РФ посетил с рабочими визитами Шри-Ланку и Индию.
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Абдулазиз КамиловТашкентОбострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровМИД РФЛивияВ мире
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