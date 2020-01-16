Лавров оценил перспективы восстановления государственности в Ливии

"Необходимость в том, чтобы политическая координация улучшалась и совершенствовалась, конечно, она на лицо. К сожалению, в условиях, когда безрассудные, прямо назовем их, действия наших американских коллег и их ближайших союзников привели к катастрофическим последствиям в ближневосточном регионе. Был разрушен Ирак... Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность этой страны была восстановлена", - заявил Лавров, выступая перед студентами филиала МГИМО МИД России в Ташкенте.