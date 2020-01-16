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Ситуация в Бейруте полностью стабилизировалась после манифестаций
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РИА Новости

Ситуация в Бейруте полностью стабилизировалась после манифестаций

11:37 16.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
БЕЙРУТ, 16 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ситуация в Бейруте полностью нормализовалось после ночных погромов и манифестаций, передает корреспондент РИА Новости.
В среду вечером демонстранты блокировали основные дороги ливанской столицы. У здания управления полиции "Саканат Хелю" близ посольства РФ демонстрация переросла в погромы и сильные столкновения со стражами порядка. Демонстранты требовали освободить задержанных во вторник активистов, после чего начали забрасывать полицейских камнями и петардами. Силовики применили слезоточивый газ. Несколько гранат разорвалось на территории российской дипмиссии. Среди дипломатов никто не пострадал.
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На данный момент все дороги разблокированы, о ночных погромах напоминают только следы от подожженных покрышек на перекрестках.
Несмотря на разбитые витрины и банкоматы, открылись по расписанию и отделения банков.
Во вторник по всей стране активисты вновь вышли на улицы и блокировали их. Помимо улиц в Бейруте, демонстранты блокировали главную трассу, ведущую в Дамаск. Было заблокировано движение и у главного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.
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Ливан восстановил право голоса в ГА ООН
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
Вчера, 07:53
Армия контролирует район около посольства РФ в Бейруте
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Мишель АунСаад ХаририРоссияБейрутЛиванВ мире
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