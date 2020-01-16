Ситуация в Бейруте полностью стабилизировалась после манифестаций

На данный момент все дороги разблокированы, о ночных погромах напоминают только следы от подожженных покрышек на перекрестках.

Несмотря на разбитые витрины и банкоматы, открылись по расписанию и отделения банков.

Во вторник по всей стране активисты вновь вышли на улицы и блокировали их. Помимо улиц в Бейруте, демонстранты блокировали главную трассу, ведущую в Дамаск. Было заблокировано движение и у главного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.