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В Минтруде опровергли наличие у Топилина вида на жительство в Болгарии
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РИА Новости

В Минтруде опровергли наличие у Топилина вида на жительство в Болгарии

11:33 16.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМаксим Топилин
Максим Топилин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. У исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты Максима Топилина нет и не было вида на жительство в Болгарии, сообщили РИА Новости в Минтруде.
Во время послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что лица, занимающие важнейшие должности в стране, включая премьера, министров и губернаторов, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у главы министерства труда и соцзащиты есть вид на жительство в Болгарии.
"У министра нет и никогда не было вида на жительство в Болгарии", - сообщили в министерстве.
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинВладимир ПутинРоссияБолгарияОбщество
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