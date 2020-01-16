В Минтруде опровергли наличие у Топилина вида на жительство в Болгарии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. У исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты Максима Топилина нет и не было вида на жительство в Болгарии, сообщили РИА Новости в Минтруде.
Во время послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что лица, занимающие важнейшие должности в стране, включая премьера, министров и губернаторов, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у главы министерства труда и соцзащиты есть вид на жительство в Болгарии.
"У министра нет и никогда не было вида на жительство в Болгарии", - сообщили в министерстве.