В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Следственные органы Новосибирской области по факту исчезновения десятилетней девочки, которая не вернулась из музыкальной школы, возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего", сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что полиция и волонтеры в Новосибирской области разыскивают десятилетнюю девочку, которая в городе Карасук вышла из музыкальной школы на улице Совхозной и пропала. Рост ребенка около 150 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые, она худощавого телосложения. Девочка была одета в вязаную розовую шапку, куртку леопардового окраса, голубой шарф, коричневые сапоги. При ней был голубой рюкзак.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшей у следствия имеется основание полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СКР", - говорится в сообщении.
В следственном управлении добавили, что всего в поисковых мероприятиях задействовано более 150 человек. Уже осмотрена местность, опрошены родственники пропавшей девочки, соседи.