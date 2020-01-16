Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T11:31+0300
https://ria.ru/20200116/1563484921.html
В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

11:31 16.01.2020
8329
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Следственные органы Новосибирской области по факту исчезновения десятилетней девочки, которая не вернулась из музыкальной школы, возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего", сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что полиция и волонтеры в Новосибирской области разыскивают десятилетнюю девочку, которая в городе Карасук вышла из музыкальной школы на улице Совхозной и пропала. Рост ребенка около 150 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые, она худощавого телосложения. Девочка была одета в вязаную розовую шапку, куртку леопардового окраса, голубой шарф, коричневые сапоги. При ней был голубой рюкзак.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшей у следствия имеется основание полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СКР", - говорится в сообщении.
В следственном управлении добавили, что всего в поисковых мероприятиях задействовано более 150 человек. Уже осмотрена местность, опрошены родственники пропавшей девочки, соседи.
10271625
Обсудить 0
Следственный комитет РФНовосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Алена Водонаева
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Сотрудник полиции
Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Дети в приюте
В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Руки в наручниках
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Здание Следственного комитета РФ
СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирской области ищут пропавшую десятилетнюю девочку
Полицейский на железнодорожном вокзале
На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Ленинградской области мальчик впал в кому, захлебнувшись в бассейне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
22:45МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
22:35Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
22:28Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом "Безумный Майлз"
22:22Ространснадзор проведет внеплановые проверки "ИрАэро"
Лента новостейМолния