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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T11:47+0300
https://ria.ru/20200116/1563484900.html
ЛДПР представила Мишустину кандидатуры в состав нового правительства
https://cdn23.img.ria.ru/images/156229/95/1562299586_0:0:2835:1595_1036x0_80_0_0_9ee2b40718b13caf3036ed00ae4da1fe.jpg
РИА Новости

ЛДПР представила Мишустину кандидатуры в состав нового правительства

11:31 16.01.2020 (обновлено: 11:47 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ЛДПР представила кандидату на должность премьера РФ Михаилу Мишустину своих претендентов на посты в новом кабмине, сообщил журналистам лидер партии Владимир Жириновский.
"Мы представили своих кандидатов о возможном включении в состав правительства... Будем надеяться, что если не сейчас, то в другой раз кто-то из наших депутатов станут или министрами, или замминистра", - сказал Жириновский.
Геннадий Зюганов
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По его словам, ЛДПР хотела бы получить посты в министерствах труда, просвещения, юстиции, спорта и в МИДе.
"У нас тоже специалисты. Мы не берём так просто, "от фонаря", - сказал Жириновский.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинЛДПРГосдума РФРоссияПолитика
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