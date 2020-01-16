ЛДПР представила Мишустину кандидатуры в состав нового правительства

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ЛДПР представила кандидату на должность премьера РФ Михаилу Мишустину своих претендентов на посты в новом кабмине, сообщил журналистам лидер партии Владимир Жириновский.
"Мы представили своих кандидатов о возможном включении в состав правительства... Будем надеяться, что если не сейчас, то в другой раз кто-то из наших депутатов станут или министрами, или замминистра", - сказал Жириновский.
По его словам, ЛДПР хотела бы получить посты в министерствах труда, просвещения, юстиции, спорта и в МИДе.
"У нас тоже специалисты. Мы не берём так просто, "от фонаря", - сказал Жириновский.