Мишустин выступил против отмены НДФЛ для малоимущих

"Очень обаятельный человек, прекрасно подготовленный. Но пока непонятны ни основы курса, ни состав правительства, и в этой связи, мы надеемся, что в апреле, когда будет отчёт правительства (в Госдуме), мы сможем получить более внятную информацию, но пока многие ответы достаточно профессиональны", - поделился своими впечатлениями с журналистами Гаврилов.