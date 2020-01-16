Мишустин выступил против отмены НДФЛ для малоимущих

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ выступил против отмены НДФЛ для малоимущих, заявил журналистам депутат фракции Сергей Гаврилов.
"То есть, сейчас это просто неактуально по его словам, неэффективный стимул", - заявил Гаврилов, отвечая на вопрос, выступал ли Мишустин против отмены НДФЛ для малоимущих.
По словам депутата, обсуждения были очень конкретными.
"Очень обаятельный человек, прекрасно подготовленный. Но пока непонятны ни основы курса, ни состав правительства, и в этой связи, мы надеемся, что в апреле, когда будет отчёт правительства (в Госдуме), мы сможем получить более внятную информацию, но пока многие ответы достаточно профессиональны", - поделился своими впечатлениями с журналистами Гаврилов.