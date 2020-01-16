Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T12:19+0300
https://ria.ru/20200116/1563484598.html
Комитет ГД поддержал проект о проверке на полиграфе росгвардейцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/93091/42/930914225_0:112:1772:1109_1036x0_80_0_0_b172db6d25b6e563d035845d7e478a94.jpg
РИА Новости

Комитет ГД поддержал проект о проверке на полиграфе росгвардейцев

11:23 16.01.2020 (обновлено: 12:19 16.01.2020)
2303
© РИА Новости / Павел КомаровПолиграф
Полиграф
© РИА Новости / Павел Комаров
Полиграф. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроект, предусматривающий прохождение проверок на полиграфе для всех сотрудников Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в проекте, получившем положительный отзыв кабмина России, говорилось об обязательном прохождении полиграфа при приеме на службу в Росгвардию и назначении на руководящие должности. Документ был рассмотрен на заседании в четверг.

"Вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу работников проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности", — пояснил на заседании автор законопроекта Александр Хинштейн.

По его словам, отказ от прохождения полиграфа или от предоставления информации для обеспечения собственной безопасности будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором — для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил депутат, будет определяться руководством Росгвардии.
Сотрудник полиции во время проверки на полиграфе
16 октября 2019, 12:53
В Росгвардии объяснили, зачем необходима проверка на полиграфе
По словам руководителя договорно-правового департамента Росгвардии Александра Школьникова, принятие такого закона благоприятно "скажется на качестве личного состава".

"Это будут наши эксперты и специалисты (проверять сотрудников. — Прим. ред.). Мнение специалиста является рекомендательным. Оно не является обязательным. Конечное решение принимает то лицо, которое принимает решение о принятии в должность", — добавил начальник отдела главного управления собственной безопасности Росгвардии Игорь Соломин.

7196127
Обсудить 2
РосгвардияГосдума РФАлександр ХинштейнРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Исполняющий обязанности министра науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на XI Гайдаровском форуме. 16 января 2020
Котюков пока не получал предложений войти в новый состав правительства
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики
Сотрудник полиции
Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Подтопление в одном из селений Вологодской области
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Спутник на Земной орбите
"Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров проходит курс лечения, заявил его пресс-секретарь
Винничевский в возрасте 16 лет. Фотография из материалов дела
Школьник-душитель: история самого молодого маньяка СССР Винничевского
Мужчина с флагом Польши
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
Работа офиса Сбербанка России
В Сбербанке объяснили комиссию за прием доллара со "следами кокаина"
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
В МИД Эстонии назвали санкции против Sputnik вопросом "обороны Европы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
22:45МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
22:35Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
22:28Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом "Безумный Майлз"
22:22Ространснадзор проведет внеплановые проверки "ИрАэро"
Лента новостейМолния