Комитет ГД поддержал проект о проверке на полиграфе росгвардейцев

Ранее в проекте, получившем положительный отзыв кабмина России, говорилось об обязательном прохождении полиграфа при приеме на службу в Росгвардию и назначении на руководящие должности. Документ был рассмотрен на заседании в четверг.

"Вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу работников проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности", — пояснил на заседании автор законопроекта Александр Хинштейн.

По его словам, отказ от прохождения полиграфа или от предоставления информации для обеспечения собственной безопасности будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором — для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил депутат, будет определяться руководством Росгвардии.