Комитет ГД поддержал проект о проверке на полиграфе росгвардейцев

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроект, предусматривающий прохождение проверок на полиграфе для всех сотрудников Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в проекте, получившем положительный отзыв кабмина России, говорилось об обязательном прохождении полиграфа при приеме на службу в Росгвардию и назначении на руководящие должности. Документ был рассмотрен на заседании в четверг.
"Вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу работников проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности", — пояснил на заседании автор законопроекта Александр Хинштейн.
По его словам, отказ от прохождения полиграфа или от предоставления информации для обеспечения собственной безопасности будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором — для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил депутат, будет определяться руководством Росгвардии.
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По словам руководителя договорно-правового департамента Росгвардии Александра Школьникова, принятие такого закона благоприятно "скажется на качестве личного состава".
"Это будут наши эксперты и специалисты (проверять сотрудников. — Прим. ред.). Мнение специалиста является рекомендательным. Оно не является обязательным. Конечное решение принимает то лицо, которое принимает решение о принятии в должность", — добавил начальник отдела главного управления собственной безопасности Росгвардии Игорь Соломин.