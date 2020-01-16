Аэропорт Симферополя обслуживает более пяти миллионов пассажиров в год

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Аэропорт Симферополя в 2019 году сохранил пассажиропоток на уровне более пяти миллионов человек, этот показатель не меняется уже пятый год подряд, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.

"Международный аэропорт "Симферополь" в 2019 году обслужил 5,14 миллиона человек, что аналогично показателям 2018 года", — уточнили в пресс-службе.

Всего в 2019 году в аэропорту приняли и отправили 38 250 рейсов. Наибольший пик пассажиропотока в 2019 году зафиксирован 10 августа, когда суточный трафик превысил 34 тысячи человек, что стало рекордом аэропорта за последние три года, отметили в воздушной гавани.

Самыми популярными направлениями полетов в 2019 году стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Рейсы из аэропорта совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям.

В курортном сезоне 2019 года было принято и отправлено 676 чартерных рейсов, которые перевезли в Крым и обратно 195,6 тысячи пассажиров, что на 30 процентов больше, чем в 2018 году, отметили в пресс-службе.