Аэропорт Симферополя обслуживает более пяти миллионов пассажиров в год

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Аэропорт Симферополя в 2019 году сохранил пассажиропоток на уровне более пяти миллионов человек, этот показатель не меняется уже пятый год подряд, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.
"Международный аэропорт "Симферополь" в 2019 году обслужил 5,14 миллиона человек, что аналогично показателям 2018 года", — уточнили в пресс-службе.
Всего в 2019 году в аэропорту приняли и отправили 38 250 рейсов. Наибольший пик пассажиропотока в 2019 году зафиксирован 10 августа, когда суточный трафик превысил 34 тысячи человек, что стало рекордом аэропорта за последние три года, отметили в воздушной гавани.
Самыми популярными направлениями полетов в 2019 году стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Рейсы из аэропорта совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям.
В курортном сезоне 2019 года было принято и отправлено 676 чартерных рейсов, которые перевезли в Крым и обратно 195,6 тысячи пассажиров, что на 30 процентов больше, чем в 2018 году, отметили в пресс-службе.
В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона гостей в год. Аэропорт Симферополя нарастил объем пассажиропотока с 2014 года, когда Крым стал субъектом РФ. В 2013 году он обслужил 1,2 миллиона пассажиров, в 2014 году - 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,018 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, а в 2018-м – 5,14 миллиона пассажиров.