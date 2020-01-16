В Новосибирской области ищут пропавшую десятилетнюю девочку

НОВОСИБИРСК, 16 янв — РИА Новости. В городе Карасук Новосибирской области разыскивают десятилетнюю девочку, пропавшую накануне днем, сообщает областное управление МВД.
По данным ведомства, девочка пропала около трех часов дня 15 января, после того как вышла из музыкальной школы, расположенной на Совхозной улице.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Рост девочки около 150 сантиметров, она худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Одета в куртку леопардового окраса, вязаную розовую шапку, голубой шарф и коричневые сапоги. При ней был голубой рюкзак.
Девочку ищут полицейские, спасатели и волонтеры, всего 150 человек. По данным областной аварийно-спасательной службы, за ночь удалось обследовать коллекторы теплосетей, колодцы и надворные сооружения по Совхозной улице. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, уже опрошены родственники и соседи девочки.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.