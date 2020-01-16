Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T12:22+0300
https://ria.ru/20200116/1563484361.html
В Новосибирской области ищут пропавшую десятилетнюю девочку
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области ищут пропавшую десятилетнюю девочку

11:17 16.01.2020 (обновлено: 12:22 16.01.2020)
4363
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 16 янв — РИА Новости. В городе Карасук Новосибирской области разыскивают десятилетнюю девочку, пропавшую накануне днем, сообщает областное управление МВД.
По данным ведомства, девочка пропала около трех часов дня 15 января, после того как вышла из музыкальной школы, расположенной на Совхозной улице.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Рост девочки около 150 сантиметров, она худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Одета в куртку леопардового окраса, вязаную розовую шапку, голубой шарф и коричневые сапоги. При ней был голубой рюкзак.
Девочку ищут полицейские, спасатели и волонтеры, всего 150 человек. По данным областной аварийно-спасательной службы, за ночь удалось обследовать коллекторы теплосетей, колодцы и надворные сооружения по Совхозной улице. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, уже опрошены родственники и соседи девочки.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.
4455688
Обсудить 0
Новосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Винничевский в возрасте 16 лет. Фотография из материалов дела
Школьник-душитель: история самого молодого маньяка СССР Винничевского
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Сотрудник полиции
В Алтайском крае задержанный покончил с собой в отделе полиции
Автомобиль прокуратуры России
В Петербурге младенец умер во время домашних родов
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Светлана
Откровения женщин, которые всю жизнь страдают от лишнего веса
Кирилл с мамой
"Перепутал с мишенью": кто ответит за убийство первоклассника на Урале
Исполняющий обязанности министра науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на XI Гайдаровском форуме. 16 января 2020
Котюков пока не получал предложений войти в новый состав правительства
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
22:45МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
22:35Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
22:28Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом "Безумный Майлз"
22:22Ространснадзор проведет внеплановые проверки "ИрАэро"
Лента новостейМолния