В Новосибирской области ищут пропавшую десятилетнюю девочку

Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенок Страх, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.