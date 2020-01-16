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Умер один из задержанных в Кабо-Верде российских моряков
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РИА Новости

Умер один из задержанных в Кабо-Верде российских моряков

11:17 16.01.2020 (обновлено: 11:32 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКабо-Верде
Кабо-Верде
© РИА Новости / Илья Тимин
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Кабо-Верде. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Один из моряков, задержанных в Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков, скончался в больнице после достаточно долгой болезни, сообщил депутат Госдумы от Мурманской области, знакомый с ситуацией, Алексей Веллер на своей странице во "Вконтакте".
"Печальная новость пришла вчера из Кабо-Верде. После достаточно долгой болезни скончался один из наших задержанных моряков Сергей Николаевич Животов. Последние несколько месяцев он очень плохо себя чувствовал, усилиями посольства и адвоката удалось на некоторое время перевести его из тюрьмы в городскую больницу на лечение, наступило улучшение, нам удалось организовать для Сергея индивидуальное питание, которое ему было жизненно необходимо, но увы... Несколько дней назад наступило резкое ухудшение состояния здоровья, и хоть наши дипломаты и сумели вновь добиться его перевода в больницу, однако в ночь на среду Сергей Животов скончался в больнице города Прая", - написал Веллер.
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В Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ) РИА Новости сообщили, что профсоюз запросил официальное свидетельство о смерти моряка, обратится в посольство с просьбой доставить его тело в Россию.
Судно Eser под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано прошлой зимой, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. По заявлению полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 9,57 тонны тюков с кокаином. Были задержаны 11 моряков.
Генпрокуратура Кабо-Верде 12 августа заявила, что потребовала судить и депортировать 11 российских моряков, которым 29 июля были предъявлены обвинения в наркотрафике и причастности к организованной преступности, а судно конфисковать.
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