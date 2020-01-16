Умер один из задержанных в Кабо-Верде российских моряков

"Печальная новость пришла вчера из Кабо-Верде. После достаточно долгой болезни скончался один из наших задержанных моряков Сергей Николаевич Животов. Последние несколько месяцев он очень плохо себя чувствовал, усилиями посольства и адвоката удалось на некоторое время перевести его из тюрьмы в городскую больницу на лечение, наступило улучшение, нам удалось организовать для Сергея индивидуальное питание, которое ему было жизненно необходимо, но увы... Несколько дней назад наступило резкое ухудшение состояния здоровья, и хоть наши дипломаты и сумели вновь добиться его перевода в больницу, однако в ночь на среду Сергей Животов скончался в больнице города Прая", - написал Веллер.