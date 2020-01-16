В Белгороде мать, убившая новорожденного, получила два года колонии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мать новорожденного мальчика, тело которого было обнаружено у мусорного бака в Мать новорожденного мальчика, тело которого было обнаружено у мусорного бака в Белгороде , получила два года колонии-поселения, сообщается на сайте регионального СК РФ

Тело новорожденного мальчика было найдено утром 10 октября 2019 года около мусорного бака в районе дома № 6 по улице Садовой. По данному факту СК возбудил дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Причиной смерти новорожденного стала асфиксия.

По данным следствия, 7 октября прошлого года женщина родила дома мальчика. Она решила убить его, а тело спрятала в пакете на балконе. Вечером 9 октября она выбросила пакет около мусорного бака.

"Собранные следственными органами СК РФ по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

Добавляется, что суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.