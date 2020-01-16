Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства

"Мишустин на встрече с КПРФ, отвечая на вопрос (первого зампреда комитета Госдумы по культуре, кинорежиссёра Владимира) Бортко - уйдет ли (и.о министра культуры Владимир) Мединский: "Состав правительства изменится, насколько сильно, я могу сказать только после консультаций", - написала Кашеварова, присутствовавшая на встрече, в своем Telegram-канале.