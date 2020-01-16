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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T11:21+0300
https://ria.ru/20200116/1563483908.html
Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства
https://cdn23.img.ria.ru/images/156348/05/1563480501_0:80:2921:1723_1036x0_80_0_0_ed0c2554808d2a7c97e78f659cfa55d8.jpg
РИА Новости

Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства

11:07 16.01.2020 (обновлено: 11:21 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьера, на встрече с фракцией КПРФ заявил, что состав правительства изменится, но насколько сильно, можно будет сказать только после консультаций, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
"Мишустин на встрече с КПРФ, отвечая на вопрос (первого зампреда комитета Госдумы по культуре, кинорежиссёра Владимира) Бортко - уйдет ли (и.о министра культуры Владимир) Мединский: "Состав правительства изменится, насколько сильно, я могу сказать только после консультаций", - написала Кашеварова, присутствовавшая на встрече, в своем Telegram-канале.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
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Формирование нового правительстваГосдума РФВладимир ПутинРоссияМихаил МишустинПравительство РФПолитика
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