Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьера, на встрече с фракцией КПРФ заявил, что состав правительства изменится, но насколько сильно, можно будет сказать только после консультаций, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
"Мишустин на встрече с КПРФ, отвечая на вопрос (первого зампреда комитета Госдумы по культуре, кинорежиссёра Владимира) Бортко - уйдет ли (и.о министра культуры Владимир) Мединский: "Состав правительства изменится, насколько сильно, я могу сказать только после консультаций", - написала Кашеварова, присутствовавшая на встрече, в своем Telegram-канале.
15 января, 19:14Биография Михаила Мишустина