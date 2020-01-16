Котюков пока не получал предложений войти в новый состав правительства

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки Михаил Котюков сообщил журналистам, что ему еще не предлагали войти в новый состав кабмина.
Ранее Котюков отметил, что роспуск правительства стал для него неожиданностью, но он продолжает работу.
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Отставка российского правительства
Накануне правительство и его председатель Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию: так, Владимир Путин выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера.
Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума должна рассмотреть его кандидатуру в четверг.
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