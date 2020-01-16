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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T12:53+0300
https://ria.ru/20200116/1563483869.html
Котюков пока не получал предложений войти в новый состав правительства
https://cdn25.img.ria.ru/images/156348/99/1563489957_0:0:3370:1896_1036x0_80_0_0_012fe1e2a6feac57a89cdfa77b919f60.jpg
РИА Новости

Котюков пока не получал предложений войти в новый состав правительства

11:06 16.01.2020 (обновлено: 12:53 16.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на XI Гайдаровском форуме. 16 января 2020
Исполняющий обязанности министра науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на XI Гайдаровском форуме. 16 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Исполняющий обязанности министра науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на XI Гайдаровском форуме. 16 января 2020
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки Михаил Котюков сообщил журналистам, что ему еще не предлагали войти в новый состав кабмина.
Ранее Котюков отметил, что роспуск правительства стал для него неожиданностью, но он продолжает работу.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
15 января, 17:56
Новое правительство. Драмы нет

Отставка российского правительства

Накануне правительство и его председатель Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию: так, Владимир Путин выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера.
Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума должна рассмотреть его кандидатуру в четверг.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
15 января, 19:33
Аплодисменты и шок. Что творилось в зале, пока выступал Путин
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Формирование нового правительстваМихаил КотюковМихаил МишустинПравительство РФПолитика
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