Мишустин пообещал решить вопрос приватизации протезной индустрии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия" обещал детально разобраться с вопросом приватизации протезной индустрии, сообщил зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Хинштейн во время выступления на пленарном заседании 15 октября выразил несогласие со схемой приватизации крупнейшего в России предприятия по производству протезов и технических средств реабилитации ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России" ("МосПроп") и попросил Госдуму поручить комитету детально разобраться в этой ситуации. По итогам Госдума поддержала проект протокольного поручения комитету по безопасности и противодействию коррупции изучить ситуацию вокруг приватизации предприятия на предмет исполнения антикоррупционного законодательства.
На встрече фракции ЕР с М.Мишустиным я поднял вопрос о готовящейся сомнительной приватизации протезно-ортопедической индустрии и о коррупционных устремлениях руководства @MintrudRF (Г.Лекарев и др.). Кандидат в премьеры обещал разобраться во всем детально. pic.twitter.com/EBmM4TgY1a— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 16 января 2020 г.
"На встрече фракции ЕР с Михаилом Мишустиным я поднял вопрос о готовящейся сомнительной приватизации протезно-ортопедической индустрии и о коррупционных устремлениях руководства Минтруда... Кандидат в премьеры обещал разобраться во всем детально", - написал он в Twitter.