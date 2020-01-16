Мишустин пообещал решить вопрос приватизации протезной индустрии

Хинштейн во время выступления на пленарном заседании 15 октября выразил несогласие со схемой приватизации крупнейшего в России предприятия по производству протезов и технических средств реабилитации ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России" ("МосПроп") и попросил Госдуму поручить комитету детально разобраться в этой ситуации. По итогам Госдума поддержала проект протокольного поручения комитету по безопасности и противодействию коррупции изучить ситуацию вокруг приватизации предприятия на предмет исполнения антикоррупционного законодательства.