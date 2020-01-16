МИД Китая прокомментировал отставку правительства России

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
"Отношения Китая и России под руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР и партнерство наших стран вступили в новую эру, стали более зрелыми, стойкими и стабильными, они не подвержены влиянию изменений на международной арене или же внутренних политических процессов, происходящих в наших странах", - заявил дипломат.
По его словам, "Китай абсолютно уверен в углублении и развитии наших отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху".