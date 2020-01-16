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МИД Китая прокомментировал отставку правительства России
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РИА Новости

МИД Китая прокомментировал отставку правительства России

11:02 16.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Отношения и партнерство России и Китая зрелые и стабильные, они не подвержены влиянию ни международных изменений, ни внутренних политических процессов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя отставку правительства РФ.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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"Отношения Китая и России под руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР и партнерство наших стран вступили в новую эру, стали более зрелыми, стойкими и стабильными, они не подвержены влиянию изменений на международной арене или же внутренних политических процессов, происходящих в наших странах", - заявил дипломат.
По его словам, "Китай абсолютно уверен в углублении и развитии наших отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху".
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Гэн ШуанМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФМИД КНРФедеральная налоговая служба РФВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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