МИД Китая прокомментировал отставку правительства России

"Отношения Китая и России под руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР и партнерство наших стран вступили в новую эру, стали более зрелыми, стойкими и стабильными, они не подвержены влиянию изменений на международной арене или же внутренних политических процессов, происходящих в наших странах", - заявил дипломат.