Володин рассказал, какое напутствие дали Мишустину депутаты Госдумы

Выступая на встрече фракции "Единая Россия" с Мишустиным, Володин отметил, что "послание нас ко многому обязывает, к другому подходу в работе". Говоря о взаимодействии палаты с прежним составом правительства, он подчеркнул, что "многое удалось сделать в плане выстраивания коммуникаций и решения вопросов, которые ставил президент".

Представляя членам фракции Мишустина, председатель Госдумы назвал его человеком, который "сделал себя сам".

"У него был непростой путь в системе исполнительной власти. Он прошел разные участки работы, но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному делу", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

По мнению спикера ГД, палате необходимо взвешенно подходить к вопросу о даче согласия президенту России на назначение председателя правительства.

"Если мы чувствуем ответственность, мы должны тогда дальше обосновывать это решение и объяснять его нашим гражданам", - сказал спикер Думы.

"Главное напутствие фракции – эффективная работа и реализация послания президента", - заявил Володин.