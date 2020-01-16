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Формирование нового правительства
2020-01-16T11:01+0300
https://ria.ru/20200116/1563483471.html
Володин рассказал, какое напутствие дали Мишустину депутаты Госдумы
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РИА Новости

Володин рассказал, какое напутствие дали Мишустину депутаты Госдумы

11:01 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главное напутствие депутатов Михаилу Мишустину, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьера, - реализация послания президента Федеральному собранию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Выступая на встрече фракции "Единая Россия" с Мишустиным, Володин отметил, что "послание нас ко многому обязывает, к другому подходу в работе". Говоря о взаимодействии палаты с прежним составом правительства, он подчеркнул, что "многое удалось сделать в плане выстраивания коммуникаций и решения вопросов, которые ставил президент".
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Биография Михаила Мишустина
Представляя членам фракции Мишустина, председатель Госдумы назвал его человеком, который "сделал себя сам".
"У него был непростой путь в системе исполнительной власти. Он прошел разные участки работы, но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному делу", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
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По мнению спикера ГД, палате необходимо взвешенно подходить к вопросу о даче согласия президенту России на назначение председателя правительства.
"Если мы чувствуем ответственность, мы должны тогда дальше обосновывать это решение и объяснять его нашим гражданам", - сказал спикер Думы.
"Главное напутствие фракции – эффективная работа и реализация послания президента", - заявил Володин.
Ранее единороссы единогласно поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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