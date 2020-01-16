Исследование: большинство россиян хотят сменить работу в новом году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Значительная часть россиян (74%) планирует поменять работу в 2020 году, сообщает RT со ссылкой на сервис Rabota.ru
Среди основных причин – маленькая зарплата (53%), желание попробовать что-то принципиально новое (25%), слишком большой объем работы (6%), плохие отношения с начальством (3,5%).
Еще 13% выбрали вариант "Другое", в который входили удаленность от дома, неудобный график, смена места жительства и несоответствие работы полученному образованию.
В опросе приняли участие три тысяч россиян старше 18 лет.
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