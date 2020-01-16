Исследование: большинство россиян хотят сменить работу в новом году

Среди основных причин – маленькая зарплата (53%), желание попробовать что-то принципиально новое (25%), слишком большой объем работы (6%), плохие отношения с начальством (3,5%).

Еще 13% выбрали вариант "Другое", в который входили удаленность от дома, неудобный график, смена места жительства и несоответствие работы полученному образованию.