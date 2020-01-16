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Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в МИД России
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РИА Новости

Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в МИД России

10:55 16.01.2020
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© Фото : Foreign & Commonwealth Office Дебора Броннерт
Дебора Броннерт
© Фото : Foreign & Commonwealth Office
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ, где, как ожидается, вручит верительные грамоты, передает корреспондент РИА Новости.
Ее предшественник Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января.
Броннерт имеет опыт работы в Москве в середине 2000-х годов, тогда она занимала должность советника по вопросам экономики и торговли. До нынешнего назначения она, среди прочего, была попечителем Британского Совета.
С апреля 2017 года до февраля 2019 года Броннерт занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Великобритании и курировала международную программу Global Britain. До этого была директором по экономическим и консульским вопросам, а с 2011 по 2014 годы работала послом в Зимбабве.
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Дебора БроннертМИД РФВеликобританияРоссияПолитика
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