Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в МИД России

Броннерт имеет опыт работы в Москве в середине 2000-х годов, тогда она занимала должность советника по вопросам экономики и торговли. До нынешнего назначения она, среди прочего, была попечителем Британского Совета.

С апреля 2017 года до февраля 2019 года Броннерт занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Великобритании и курировала международную программу Global Britain. До этого была директором по экономическим и консульским вопросам, а с 2011 по 2014 годы работала послом в Зимбабве.