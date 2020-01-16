Китай угрожает лидерству США в мировой экономике, считает эксперт

США и Китай в среду подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. В рамках сделки Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов, в том числе промышленных товаров, услуг, сельхозпродукции и энергоносителей. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.

При этом она отметила, что Россия для КНР – "это удобный энергетический канал для непрерывного развития своей экономики". Рост товарооборота между КНР и Россией носит, по ее словам, долгосрочный характер. Если в 2016 году товарооборот между странами составлял порядка 69 миллиардов долларов, то в 2019 году уже 110,75 миллиарда, увеличившись за три года почти на 60%.