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Китай угрожает лидерству США в мировой экономике, считает эксперт
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РИА Новости

Китай угрожает лидерству США в мировой экономике, считает эксперт

10:55 16.01.2020
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Китай, владея независимой от Запада научно-технической базой и трудовыми ресурсами, представляет угрозу для лидерства США в мировой экономике, заявила РИА Новости заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.
США и Китай в среду подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. В рамках сделки Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов, в том числе промышленных товаров, услуг, сельхозпродукции и энергоносителей. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.
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"КНР создала независимую от Запада финансовую систему и научно-техническую базу, что в совокупности с таким фактором производства, как труд, создает прямую угрозу лидерству США в мировой экономике", - прокомментировала Комарова.
При этом она отметила, что Россия для КНР – "это удобный энергетический канал для непрерывного развития своей экономики". Рост товарооборота между КНР и Россией носит, по ее словам, долгосрочный характер. Если в 2016 году товарооборот между странами составлял порядка 69 миллиардов долларов, то в 2019 году уже 110,75 миллиарда, увеличившись за три года почти на 60%.
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"Текущие партнерские договоренности между странами говорят о высокой вероятности ускорения темпов роста межстранового товарооборота за счет наращивания экспорта не только минеральных ресурсов, но и металлургической, деревообрабатывающей и сельскохозяйственной продукции", - считает Комарова.
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