Комитет ГД поддержал поправки о применении к бизнесу статьи об ОПГ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг поддержал законопроект с поправками об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества.
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Комитет по безопасности и противодействию коррупции является соисполнителем по законопроекту, профильный - комитет по госстроительству и законодательству.
Данными поправками предлагается в примечании к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации указать, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица, его структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.
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Также этим законопроектом предлагается декриминализация наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, инициатива направлена на дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.