В Иркутской области завели дело после пожара, в котором погибли дети

По данным следствия, пожар произошел вечером 15 января в Зиминском районе, в доме, где проживала семья с тремя детьми. В момент возгорания родителей рядом с ними не было. Задымление заметил семилетний мальчик, который побежал за помощью к соседям. При тушении пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и трехлетнего мальчика.