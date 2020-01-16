В Иркутской области завели дело после пожара, в котором погибли дети

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело после пожара в Иркутской области, в котором погибли двое детей, сообщается на сайте регионального СК РФ.
По данным следствия, пожар произошел вечером 15 января в Зиминском районе, в доме, где проживала семья с тремя детьми. В момент возгорания родителей рядом с ними не было. Задымление заметил семилетний мальчик, который побежал за помощью к соседям. При тушении пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и трехлетнего мальчика.
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"Следственными органами СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.
Добавляется, что предварительной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.
"Следователям СК известно, что семья на профилактическом учете не состоит, характеризуется положительно", - подчеркнули в ведомстве.
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