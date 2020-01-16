Росгвардия взяла под охрану суд в Новокузнецке, где произошла стрельба

Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину

Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину

КЕМЕРОВО, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники Росгвардии взяли под охрану судебный участок в Новокузнецке , где вооруженный мужчина убил судебного пристава и ранил женщину-свидетеля, сообщает пресс-служба управления ведомства по Кемеровской области

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в здании суда на улице Энтузиастов в Новокузнецке, убив судебного пристава и тяжело ранив свидетельницу по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.

"Росгвардейцы взяли под охрану место происшествия до прибытия следственной группы и оказали доврачебную помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.