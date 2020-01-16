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Росгвардия взяла под охрану суд в Новокузнецке, где произошла стрельба
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РИА Новости

Росгвардия взяла под охрану суд в Новокузнецке, где произошла стрельба

10:48 16.01.2020
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© СК РФ / Перейти в фотобанкЗдание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
© СК РФ
Перейти в фотобанк
Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
КЕМЕРОВО, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии взяли под охрану судебный участок в Новокузнецке, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и ранил женщину-свидетеля, сообщает пресс-служба управления ведомства по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в здании суда на улице Энтузиастов в Новокузнецке, убив судебного пристава и тяжело ранив свидетельницу по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.
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"Росгвардейцы взяли под охрану место происшествия до прибытия следственной группы и оказали доврачебную помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области, женщина прооперирована, врачи дают благоприятный прогноз.
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