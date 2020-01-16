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Новый посол Франции Пьер Леви прибыл в Россию
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РИА Новости

Новый посол Франции Пьер Леви прибыл в Россию

10:44 16.01.2020
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© Фото : Ambassade de France à VarsovieПьер Леви
Пьер Леви
© Фото : Ambassade de France à Varsovie
Пьер Леви
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый посол Франции Пьер Леви прибыл в Россию, сообщили во французской дипмиссии в Москве.
"Новый назначенный посол Франции в России, господин Пьер Леви, прибыл в Россию и в ближайшее время вручит верительные грамоты министерству иностранных дел, а затем президенту Российской Федерации", - говорится в сообщении французского посольства на странице в Facebook.
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Со 2 августа 2016 года по 6 января 2020 года Леви занимал должность главы дипломатической миссии Франции в Польше. До этого он был директором дирекции по делам ЕС в МИД Франции, а с 14 января 2010 года по 10 июля 2013 Пьер Леви работал послом Франции в Чехии.
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Пьер ЛевиФранцияРоссияВ мире
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