Комиссия ФССП выехала из Москвы в Новокузнецк после стрельбы в суде

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комиссия центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов по главе с замглавы службы выехала в Кемеровскую область, где было совершено вооруженное нападение в мировом суде, сообщает пресс-служба ФССП.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.
"На место происшествия выехали заместитель директора Федеральной службы судебных приставов и комиссия центрального аппарата ФССП России", - говорится в сообщении.