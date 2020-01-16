Комиссия ФССП выехала из Москвы в Новокузнецк после стрельбы в суде

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.