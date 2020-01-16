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Комиссия ФССП выехала из Москвы в Новокузнецк после стрельбы в суде
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РИА Новости

Комиссия ФССП выехала из Москвы в Новокузнецк после стрельбы в суде

10:43 16.01.2020 (обновлено: 10:44 16.01.2020)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкЗдание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
© СК РФ
Перейти в фотобанк
Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комиссия центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов по главе с замглавы службы выехала в Кемеровскую область, где было совершено вооруженное нападение в мировом суде, сообщает пресс-служба ФССП.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.
"На место происшествия выехали заместитель директора Федеральной службы судебных приставов и комиссия центрального аппарата ФССП России", - говорится в сообщении.
Оцепление полиции на Иловайской улице. 27 декабря 2017
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Опубликовано видео с места стрельбы в зале суда в Новокузнецке
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Федеральная служба судебных приставов РФМоскваНовокузнецкПроисшествия
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