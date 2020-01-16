Представитель опроверг наличие у Голодец вида на жительство в Италии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. И. о. зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец не имеет вида на жительство в зарубежных странах, поскольку это запрещено законом о государственной гражданской службе, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
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"У Ольги Юрьевны нет никакого вида. Это запрещено законом о госслужбе", - сказали в пресс-службе.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил, что лица, занимающие важнейшие в РФ должности, включая премьера, министров и губернаторов, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство. Он предложил закрепить данные требования на конституционном уровне.