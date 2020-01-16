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В Самарской области автобус с детьми съехал в кювет
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РИА Новости

В Самарской области автобус с детьми съехал в кювет

10:29 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Автобус с детьми съехал в кювет на трассе в Самарской области, в результате аварии никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации полиции, авария произошла в 7.50 (6.50 мск) на трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе Самарской области. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего 20 детей на экскурсию из Тольятти в Самару, при повороте из-за гололеда съехал в кювет.
"Дети и сопровождающие не пострадали. Полицейские всех пересадили в другой автобус, и они продолжили движение", - сказал собеседник агентства.
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