Поправки в Конституцию должны обеспечить соцгарантии, заявили в ОП

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Изменения в Конституцию, которые будут обсуждать представители гражданского общества, должны быть нацелены на сохранение социальных гарантий и демократических основ, сообщила РИА Новости член Общественной палаты РФ Людмила Дудова, вошедшая в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию. Позже Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас позже сообщил, что первое рабочее совещание этой группы пройдет 17 января, а накануне состоится установочное заседание.
"Сегодня только первое заседание рабочей группы, поэтому трудно говорить, что из себя представляют наши взгляды. Но точно наша позиция заключается в том, чтобы усилить демократические направления, которые обозначены в политике, чтобы обеспечить гарантии социальной стабильности и социального благополучия наших граждан, о которых вчера в послании Федеральному собранию говорил президент", - заявила Дудова.
По словам члена ОП РФ, необходимо обратить внимание на те разделы Конституции, которые обеспечивают социальные права.
"Мы должны достичь того, чтобы наши граждане имели гарантированные права на качественное здравоохранение, на качественное образование, чтобы все это было доступным для любого человека независимо от того, в каком регионе он живёт, как далеко он находится от столицы. И, разумеется, мы не оставим вопросы, связанные с сохранением и развитием демократических основ нашего государства", - отметила Дудова.
Сопредседателями созданной Путиным рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Клишас (по согласованию), глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (по согласованию), академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.