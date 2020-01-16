Поправки в Конституцию должны обеспечить соцгарантии, заявили в ОП

"Мы должны достичь того, чтобы наши граждане имели гарантированные права на качественное здравоохранение, на качественное образование, чтобы все это было доступным для любого человека независимо от того, в каком регионе он живёт, как далеко он находится от столицы. И, разумеется, мы не оставим вопросы, связанные с сохранением и развитием демократических основ нашего государства", - отметила Дудова.