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В Челябинске автомобиль упал с моста в реку
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РИА Новости

В Челябинске автомобиль упал с моста в реку

10:27 16.01.2020 (обновлено: 10:36 16.01.2020)
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© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской областиАвтомобиль Daewoo Nexia упал в реку с моста в Челябинске. 16 января 2020
Автомобиль Daewoo Nexia упал в реку с моста в Челябинске. 16 января 2020
© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской области
Автомобиль Daewoo Nexia упал в реку с моста в Челябинске. 16 января 2020
ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв – РИА Новости. Автомобиль Daewoo Nexia ночью в четверг упал в реку с моста в Челябинске, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе девушки 15 и 16 лет, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло в 02.50 (00.50 мск) на улице Северный Луч на мосту над рекой Миасс. Двадцатидвухлетний водитель автомобиля Daewoo Nexia, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение и электроопору, повредив ее. После этого автомобиль упал с моста в реку.
"В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую больницу водитель автомобиля и два его пассажира, девушки 16 и 15 лет", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, поясняет пресс-служба.
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