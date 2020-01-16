В Челябинске автомобиль упал с моста в реку

По данным УГИБДД, ДТП произошло в 02.50 (00.50 мск) на улице Северный Луч на мосту над рекой Миасс. Двадцатидвухлетний водитель автомобиля Daewoo Nexia, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение и электроопору, повредив ее. После этого автомобиль упал с моста в реку.