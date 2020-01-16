Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Состав нового правительства на встрече кандидата на должность премьер-министра Михаила Мишустина с фракцией ЛДПР не обсуждался, сообщил РИА Новости участник заседания, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Отвечая на соответствующий вопрос, Нилов ответил отрицательно: "Нет".
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретиться со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Далее пройдут встречи с ЛДПР, КПРФ и "Справедливой Россией".
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