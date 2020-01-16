Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретиться со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Далее пройдут встречи с ЛДПР, КПРФ и "Справедливой Россией".