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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T10:24+0300
https://ria.ru/20200116/1563481775.html
Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/84/1563468402_0:111:2494:1514_1036x0_80_0_0_08cb24fef1189f6b7cc1f2ab637cdc3f.jpg
РИА Новости

Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался

10:24 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Состав нового правительства на встрече кандидата на должность премьер-министра Михаила Мишустина с фракцией ЛДПР не обсуждался, сообщил РИА Новости участник заседания, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Отвечая на соответствующий вопрос, Нилов ответил отрицательно: "Нет".
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретиться со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Далее пройдут встречи с ЛДПР, КПРФ и "Справедливой Россией".
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Формирование нового правительстваЯрослав НиловМихаил МишустинЛДПРГосдума РФПолитика
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