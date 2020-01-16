СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной

Утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья Шишкина вышла из дома к парковке, когда к ней подбежал Абдулазиз Абдулазизов и несколько раз выстрелил. Женщина скончалась на месте. По данным следствия, заказчиком убийства стал IT-специалист Ярослав Сумбаев. В ноябре 2018 года он был задержан с поддельным паспортом в Грузии. Мужчина попросил у властей предоставить ему убежище, однако Тбилиси решил выдать его Москве.