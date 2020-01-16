СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, мотивом преступления была месть, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу.
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Утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья Шишкина вышла из дома к парковке, когда к ней подбежал Абдулазиз Абдулазизов и несколько раз выстрелил. Женщина скончалась на месте. По данным следствия, заказчиком убийства стал IT-специалист Ярослав Сумбаев. В ноябре 2018 года он был задержан с поддельным паспортом в Грузии. Мужчина попросил у властей предоставить ему убежище, однако Тбилиси решил выдать его Москве.
"Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого", - сказала Петренко.
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Она добавила, что Сумбаев для сбора информации о Шишкиной привлек Ивана Кочеткова, который также разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка. В ходе следствия Абдулазизов и его соучастник полностью признали вину.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении А. Абдулазизова и его соучастника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьями "убийство организованной группой по найму", "незаконный оборот оружия"... Иван Кочетков объявлен в розыск", - добавила Петренко.
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