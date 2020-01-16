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Эксперт: поправки в Конституцию увеличат ответственность ветвей власти
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РИА Новости

Эксперт: поправки в Конституцию увеличат ответственность ветвей власти

10:18 16.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Богодвид
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 16 янв – РИА Новости. Поправки в Конституцию сделают государство готовым к изменениям в мире, увеличат ответственность всех ветвей власти, считает член рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Елена Цунаева.
Ранее Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас позже сообщил, что первое рабочее совещание созданной президентом рабочей группы пройдет 17 января, а накануне состоится установочное заседание.
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В состав группы также вошла ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева. Как сообщила РИА Новости Цунаева, она по образованию историк и ранее преподавала историю государства и права, поэтому понимает, какое значение имеет Конституция для страны.
"Участие в такой работе это, можно сказать, историческое событие лично для меня. Одно дело жить по Конституции, другое помогать ее изменять", - сказала Цунаева. Она отметила, что в среду присутствовала на оглашении послания президента Федеральному собранию и ей понравилось, с каким уважением Владимир Путин говорил о Конституции.
"Те предложения, которые он внес, над ними нужно, конечно, еще думать. Они безусловно саму Конструкцию государства, как мне вот сейчас представляется, сделают более готовой к тем изменениям, которые сейчас в мире происходят - увеличение ответственности всех ветвей власти, взаимная ответственность и взаимное доверие", - сообщила РИА Новости Цунаева, отметив, что в успехе рабочей группы не сомневается, так как в ее состав вошли компетентные люди – юристы, общественники.
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Путин в послании Федеральному собранию ранее заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.
Сопредседателями созданной Путиным рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас (по согласованию), глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (по согласованию), академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
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