Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток

"Вместо анонсированного вывода американских подразделений, который, несомненно, способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока", - констатируется в документе.
Спровоцированное же американцами обострение в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани стало дополнительным препятствием возвращению сирийских беженцев на родину.
Власти России и Сирии потребовали от США "прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Ближневосточном регионе", строго соблюдать суверенитет государств и принципы ООН на применение силы.
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В ответ на убийство Сулеймани иранские военные нанесли удары по базам США в Ираке, что вызвало новый виток напряженности, а иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск из страны.
Позднее было распространено письмо командующего силами США в Ираке, в котором говорилось о подготовке к выводу, однако в Пентагоне заявили, что письмо было лишь "черновиком". Министр обороны США Марк Эспер в конце концов объявил, что у США нет планов покидать Ирак.
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