Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Сирии. Пентагон вместо анонсированного вывода ряда подразделений с Ближнего Востока продолжает наращивать там контингенты, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России

"Вместо анонсированного вывода американских подразделений, который, несомненно, способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока", - констатируется в документе.

Спровоцированное же американцами обострение в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани стало дополнительным препятствием возвращению сирийских беженцев на родину.

Власти России и Сирии потребовали от США "прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Ближневосточном регионе", строго соблюдать суверенитет государств и принципы ООН на применение силы.

В ответ на убийство Сулеймани иранские военные нанесли удары по базам США в Ираке, что вызвало новый виток напряженности, а иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск из страны.