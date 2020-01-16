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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-16T10:17+0300
https://ria.ru/20200116/1563481452.html
Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток
https://cdn22.img.ria.ru/images/156335/30/1563353090_0:75:3072:1803_1036x0_80_0_0_2b81bba482099743e3ea5f13c6dddd81.jpg
РИА Новости

Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток

10:17 16.01.2020
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© REUTERS / Bryan WoolstonАмериканские военные перед вылетом на Ближний Восток
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
© REUTERS / Bryan Woolston
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Пентагон вместо анонсированного вывода ряда подразделений с Ближнего Востока продолжает наращивать там контингенты, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.
"Вместо анонсированного вывода американских подразделений, который, несомненно, способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока", - констатируется в документе.
Спровоцированное же американцами обострение в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани стало дополнительным препятствием возвращению сирийских беженцев на родину.
Власти России и Сирии потребовали от США "прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Ближневосточном регионе", строго соблюдать суверенитет государств и принципы ООН на применение силы.
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В ответ на убийство Сулеймани иранские военные нанесли удары по базам США в Ираке, что вызвало новый виток напряженности, а иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск из страны.
Позднее было распространено письмо командующего силами США в Ираке, в котором говорилось о подготовке к выводу, однако в Пентагоне заявили, что письмо было лишь "черновиком". Министр обороны США Марк Эспер в конце концов объявил, что у США нет планов покидать Ирак.
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Война в СирииГибель иранского генерала Касема СулейманиМинистерство обороны СШАСирияРоссияСША
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