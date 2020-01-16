В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус , комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

"Мы осведомлены и следим за происходящим. Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. Президент Дональд Трамп многократно заявлял, что он хочет лучших отношений между правительствами". Морган Ортагус

При этом Ортагус подчеркнула, что все "зависит от лидеров России", выразив надежду, что они учтут требования США о "переменах во внешней политике".

В отставку всем кабмином

Накануне, 15 января, после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

В свою очередь, российский лидер сообщил о намерении ввести для Медведева должность зампредседателя Совета безопасности. В этом качестве президент предложил ему заняться темами обороноспособности и безопасности.

Позже глава государства провел встречу со всеми членами правительства и попросил их в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.