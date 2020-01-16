В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
"Мы осведомлены и следим за происходящим. Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. Президент Дональд Трамп многократно заявлял, что он хочет лучших отношений между правительствами".
При этом Ортагус подчеркнула, что все "зависит от лидеров России", выразив надежду, что они учтут требования США о "переменах во внешней политике".
В отставку всем кабмином
Накануне, 15 января, после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
В свою очередь, российский лидер сообщил о намерении ввести для Медведева должность зампредседателя Совета безопасности. В этом качестве президент предложил ему заняться темами обороноспособности и безопасности.
Позже глава государства провел встречу со всеми членами правительства и попросил их в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.
Позже стало известно имя нового кандидата на пост премьера. Путин предложил занять его руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума рассмотрит его кандидатуру в четверг, 16 января.
Вчера, 19:14Биография Михаила Мишустина