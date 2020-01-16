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Культура
2020-01-16T10:14+0300
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Путин поздравил Ланового с 86-летием
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РИА Новости

Путин поздравил Ланового с 86-летием

10:14 16.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой
Президент РФ Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 86-летием, отметив его талант и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Многочисленные почитатели вашего таланта ценят и искренне любят вас за верность своему призванию, родному Вахтанговскому театру. И, конечно, они с огромным уважением относятся к вашей востребованной общественной деятельности, направленной на сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание молодёжи на высоких примерах патриотизма и гражданственности", - приводятся в телеграмме слова Путина.
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Артист родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года он является артистом Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. Лановой отмечен высокими государственными и общественными наградами, среди которых: Ленинская Премия, звание "Герой Труда Российской Федерации", ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орден Дружбы народов, Орден Почета, орден Андрея Первозванного, орден Петра Великого II степени, орден Святого Станислава, орден "За рыцарство", Знак ордена Александра Невского, премия Московского комсомола, Национальная театральная премия "Золотая маска", Российская премия Людвига Нобеля.
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КультураВасилий ЛановойВладимир ПутинРоссия
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