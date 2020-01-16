Путин поздравил Ланового с 86-летием

"Многочисленные почитатели вашего таланта ценят и искренне любят вас за верность своему призванию, родному Вахтанговскому театру. И, конечно, они с огромным уважением относятся к вашей востребованной общественной деятельности, направленной на сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание молодёжи на высоких примерах патриотизма и гражданственности", - приводятся в телеграмме слова Путина.