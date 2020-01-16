Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР. Архивное фото

Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

© AP Photo / Vitali Komar Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за сутки со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило три раза", - сказал представитель ведомства.