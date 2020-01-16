Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за сутки со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило три раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах применялись стрелковое вооружение и гранатометы.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения